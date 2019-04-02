Masa Tenisi’nde Heyecan Başlıyor

Haber: Esra Öztürk

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre geçtiğimiz hafta tamamlanan voleybol erkek ve bayan müsabakalarını masa tenisi mücadeleleri izleyecek. Geleneksek olarak düzenlenen masa tenisi turnuvası için kayıtlar dün saat 20.00’de Sağlık Müdürlüğü Sosyal Projeler Sorumlusu Hemşire Emine Özdoğan’a başvurularak tamamlandı. Turnuva yarın 18.30-22.30 saatlerinde Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak olan ilk maçlarla başlayacak. Diğer taraftan Bolu İli Hemşirelik İl Komitesi’nden alınan bilgiye göre futbol turnuvası da Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçlarla start aldı. Futbol turnuvasında toplam 13 takım şampiyonluk için sahaya çıkıyor.