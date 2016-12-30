Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar 16 Erkek, 4 Kız takımı katıldı. Müsabakalar sonrası Erkeklerde İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Kızlarda ise İbrahim Koçbeyoğlu Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Masa Tenisi İl Temsilcisi Murat Fırat Baydar’dan alınan bilgiye göre 1.olan takımlar ilimizi 11 Şubat’ta Düzce’de yapılacak olan gruplarda temsil edecek. Temsilcilerimiz gruplarda başarılı olmaları halinde bu kez 8 Nisan’da Karaman’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında yarışacak. Kontenjanı ise federasyon belirleyecek. İşte Bolu’da maçlarda oluşan dereceler:

Erkekler

1.İzzet Baysal Anadolu Lisesi

2.Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

3.Anadolu İmam Hatip Lisesi

4.Canip Baysal Lisesi

5.Fen Lisesi

6.İzzet Baysal Teknik Anadolu Lisesi

Kızlar

1.İbrahim Koçbeyoğlu Anadolu Lisesi

2.Bolu Fen Lisesi

3.Bolu Anadolu Lisesi

4. Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi