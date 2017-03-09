Haber: Aysun Beykoz

Şampiyona sonunda:

• Çift Erkeklerde A. Talha Yiğenler ve Zihni Batuhan Şahin

• Çift Bayanlarda Gülpembe Özkaya ve Simay Kulakçeken

• Tek Erkeklerde A. Talha Yiğenler

• Tek Bayanlarda Simay Kulakçeken

birinci oldu.

Yalova damga vurdu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonasına Yalova Belediyespor damga vurdu. Yalova Belediyespor erkeklerde ikinci olurken, bayanlarda ise üçüncülüğü elde etti.Umut Emre Başsan, Tugay Yılmaz ve Bilal Selim Tok’tan oluşan Yalova Belediyespor Erkek A Takımı ve Emir Baha Sönmez, Yücel Ocak ve Özgün Göksal’dan oluşan B Takımları ile Ece Haraç, Aybala Koçal ve Çiğdem Köse’den oluşan Bayan Takımı grup maçlarını mağlubiyetsiz tamamlayarak adlarını bir üst tura yazdırdı. Eleme maçları sonrasında (B) takımı ise 6. olurken, (A) takımı adını finale yazdıran ekip oldu. Finalde Çukurova Üniversitesi’ne 3-2 kaybeden Yalovalı raketler şampiyonanın ikincisi oldu. Bayanlarda ise yarı finalde Kocasinan Belediyesi’ne kaybeden bayan raketler 3,’lük 4.’lük maçında Çukurova Üniversitesini yenerek şampiyonayı 3. olarak tamamladı. Müsabakalardan sonra bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: “Katkılarından dolayı Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanımız Sn. Kerim Koç’a, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerimize, Şube Müdürlerimize ve idarecilerimize teşekkür eder, katılım sağlayan ve başarı gösteren tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederim.”