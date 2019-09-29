Masterler Gönyeli’yi Farklı Yendi

Bolu’da kampa giren Kıbrıs Gönyeli Master takımı ile Bolu Veteran Master takımı dostluk maçında karşılaştı. Maçı Bolu ekibi 4-1 kazandı.

Masterler Gönyeli’yi Farklı Yendi

Haber: C.Kutay Aykan

27-28-29 Eylül tarihlerinde ilimizde kampa giren Kıbrıs Gönyeli Master takımı Bolu Veteran Master Takımı ile hafta sonunda Karaçayır Sentetik Sahada karşı karşıya geldi. Maç öncesi ve sonrası iki takım oyuncuları dostluk görüntüleri sergilerken birbirlerine çeşitli jestlerde bulundular. Büyük keyif veren maçı Bolu takımı 4-1 kazanırken konuyla ilgili bir açıklama yapan TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin, “Kıbrıs Gönyeli Master takımı ile Bolu Masterler Karaçayır’da dostluk müsabakası yaptı. İlimizde bulunan Gönyeli Masterleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Bugün yanımızda olan olmayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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