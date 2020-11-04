Mavi Şimşek evinde kayıp

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un iç saha fobisi sürüyor... Mavi-lacivertli ekip evinde oynadığı 4 maçta yalnızca Ümraniyespor'u yendi, Boluspor, Adanaspor ve Samsunspor maçlarından sahadan beraberlikle ayrıldı.

"GÜZEL OYNUYORUZ AMA..."

Teknik direktör Ümit Özat, ortaya konulan futbolu beğendiğini belirterek, "Böyle 6 puanlık maçlarda, geriden gelip beraberliği kurtarmak da bazen 4 puan değerindedir, bu da önemli" dedi. Geriye düştükten sonra iyi mücadele ettiklerini ifade eden Özat, "Geri düştükten sonra oyuncularımın verdiği reaksiyon önemliydi. Yediğimiz gole herhalde pozisyon denmez" diye konuştu.

"HEDEFE YÜRÜYORUZ"

Özat, hedefledikleri yolda emin adımlarla yürüdüklerini belirtip şunları söyledi: "8. haftayı 15-16 puanla geçersek iyi, diyordum. Şu an 15 puan topladık. Zirve yolunda yürüyoruz. Önümüzde İstanbulspor maçı var. İnşallah kazanırsak milli araya moralli bir şekilde girmiş oluruz. Taraftarımız sabırlı olsun."