Haber: Aysun Beykoz
Maça hızlı başlayan Balıkesirspor 8.dakikada Burak Çalık’ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından dördüncü hakem Candaş Elbil, Fuat Çapa’nın yanına gelerek tişörtünü değiştirmesini istedi. Fuat Hoca’da soyunma kulübesinde beyaz tişörtünü değiştirerek lacivert tişört giydi. Fuat Çapa’nın tişörtünü değiştirmesinin ardından Boluspor oyun kontrolünü eline alarak 28.dakikada beraberliği sağladı. Beraberlik golünün ardından Boluspor oyun hakimiyetini eline alarak 54.dakikada öne geçerek 3 puanı hanesine yazdı.
Fuat Hoca’nın tişörtünü değiştirmesiyle birlikte sergilediği oyun ve alınan galibiyetin ardından taraftarlar lacivert tişört totemi başlattı.
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