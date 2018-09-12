HABER:S.Özge Yücel

Kulüp olarak bu sene branşlarına tenisi de dahil eden Bolu Belediyespor’da kulübün işletmelerinden olan Gölcük Sorumlusu ve aynı zaman da Ak Parti İl Başkan Yrd. Mazhar Bozoğlu da yeni branşa destek verdi. Tenis Spor’unun Bolu Belediyespor kulübü bünyesine dahil olmasında büyük pay sahibi olan Mazhar Bozoğlu; “Bolu’da büyük küçük herkese sevdirmek,kulübümüz bünyesinde lisanslı sporcular yetiştirip ulusal turnuvalara hazırlamak ve Bolu ismini tenis kortlarında da duyurmak istiyoruz. Sporun her branşına ev sahipliği yapabilecek tesislere sahip bir il olarak tenis branşına vereceğimiz destekle kulübümüz ve Bolu ilinin marka değerini yükseltmek ilk hedefimiz, tabiki bu hedefe Bolulu tenisçilerle gitmek en büyük arzumuzdur” açıklamasında bulundu.