Medyaya Test Kalktı, ‘Hes Kodu’ Geldi

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Spor yazarları Derneği Bolu temsilciliği Covid-19 salgını nedeniyle yeni sezon öncesi süper lig, TFF 1.lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun almış olduğu özel koşulları ‘MEDYA’ olarak içeren ve uyulması istenen talimatlara dair yazı yayımladılar. Yapılan yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan olağanüstü süreçte, futbola tekrar dönüş için TFF yönetim kurulu ve TFF Sağlık Kurulu tarafından, sosyal mesafe başta olmak üzere bazı kararlar yeni sezon öncesi aynen belirtilmiştir denildi. Yapılan açıklama şöyle: “Buna göre 2020-2021 sezonda uygulanmak üzere TFF Yönetim Kurulunca kabul edilen “COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle, basın mensuplarının akredite olduğu alanlarla ilgili test zorunlu değildir. Zorunlu test bölgesinde hiçbir medya mensubu yer alamayacaktır. İhlali tespit edildiğinde sezon sonuna kadar akreditesi yapılmayacaktır. Ayrıca; Sağlık Bakanlığı akreditasyonlara zorunlu kıldığı HES KODU uygulaması getirmiştir. Buna göre müsabakalarda görev yapacak medya mensupları HES KOD’ larını bildirmek zorundadır. Foto muhabirinin kullandığı önlüklerin rengi de bu sezon GRİ olarak değiştirilmiştir. Eski önlükler ve geçen sezon arkadaşlarımızın kullanmış olduğu sabit kartların geri toplanarak Genel Merkeze iade edilmesi zorunludur. Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişilere maske temin edilecek maskesiz giriş yapılmayacak. Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı ile kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmayacaktır. Basın toplantıları sadece Türkiye genelinde temsilcilik ve bürosu bulunan ulusal ajans muhabirleri ve yayıncı kuruluş kameramanının katılımı ile yapılacak. Müsabakaya akredite olmuş muhabirlerin soruları Basın toplantısı başlamadan önce TSYD görevlisi aracılığı ile ilgili takım medya sorumlusuna verilecek. Basın toplantılarından sadece yayıncı kuruluş görüntü alabilecek. Müsabakalarda yapılacak olan röportaj ve basın toplantılarında medya mensupları ile arada en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılması ve mikrofonlarda kılıf ve mikrofon çubuğu kullanılması zorunludur. Saha içinde görev yapan foto muhabirleri Basın tribününe çıkamayacak, yerlerini terk etmeyecek Gazete veya Ajanslarına bulundukları yerden haber ve görsellerini geçeceklerdir. Foto muhabirleri ev sahibi kulübün sorumluluğu ve gözetiminde, 4 köşe direği ile kale direkleri arasında en az 1,5 (bir buçuk) metre aralıklarla konumlanacaktır. Ayrıca Basın çalışma odası kapalı tutulacak, ikram servisi de stadyum genelinde yapılmayacaktır. Bu vesile ile görev yapan arkadaşlarımıza ve her zaman gurur kaynağımız olan Boluspor’umuza yeni sezonda başarılar dileriz.“