Mehmet Akyüz de Elden Kaçtı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Transferi Başkan Murat Sancak sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Sancak paylaşımında, "Mehmet Akyüz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Kulüpten yapılan açıklama ise şu şekilde: Kulübümüz son olarak Yukatel Denizlispor forması giyen ve geçen sezon takımının Süper Lige çıkmasında büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Mehmet Akyüz ile anlaşmaya varmıştır. Belek kampına gelen Mehmet Akyüz, Başkanımız Murat Sancak ile görüştükten sonra resmi imzayı atarak Adana Demirsporlu oldu. Camiamıza hayırlı olsun. Bilindiği üzere 34 yaşındaki forvet oyuncu Denizlispor'da kadro dışı kalmış ve kendisine kulüp bulması istenmişti. Bu sezon 11 maça çıkan tecrübeli forvet 2 gol ve 2 asist ile oynadı.