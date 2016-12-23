Haber: Ceylan Beykoz

Devre arasında kadrosuna 4-5 oyuncu takviyesi yaparak 2. yarıya daha güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk mücadelesi verecek olan Boluspor Çaykur Rizesporlu forvet oyuncu Mehmet Akyüz ile görüşmelere başladı bildirildi.