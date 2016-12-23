Sosyal paylaşım sitelerinde dolaşan habere göre Boluspor Mehmet Akyüz ile 2. yarı için transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. Mehmet Akyüz hem forvette hem de iki kanatta oynayabiliyor.
23 Aralık 2016 Cuma 11:33
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Haber: Ceylan Beykoz
Devre arasında kadrosuna 4-5 oyuncu takviyesi yaparak 2. yarıya daha güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk mücadelesi verecek olan Boluspor Çaykur Rizesporlu forvet oyuncu Mehmet Akyüz ile görüşmelere başladı bildirildi.
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