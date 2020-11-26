Mehmet Tezcan Türkiye 2.si

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Eskrim Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve 16-24 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Eskrim Yıldızlar, U17, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Bolu'yu temsil eden sporcumuz Mehmet Tezcan, "Büyük Erkekler Epe" kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan konuyla ilgili açıklamada, “Sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.