Mehmet Uz “Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz”

Haber: Ceylan Beykoz

Mehmet Uz yaptığı yazılı açıklamada ilk hafta Eyüpspor maçında eksiklere rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak sahadan tek golle mağlup ayrıldıklarını kaydederek, "Yaptığı transferlerle dikkat çeken rakibimiz karşısında puan alabilecek bir oyun sergiledik ancak istediğimizi alamadık. Bu maç geride kaldı. Teknik heyet ve oyuncularımız bu maçın değerlendirmesini yapacaktır" dedi.

Sezonun ilk iç saha maçında pazartesi günü konuk edecekleri Çaykur Rizespor maçını kazanarak puanla tanışacaklarına inandığını ifade eden Uz, "Takımımız iyi çalışıyor. Biz teknik ekip ve oyuncularımıza hep inandık hep güvendik. Aynı güven ve inancımızı da sürdürüyoruz. Çaykur Rizespor maçını kazanarak taraftarlarımıza ilk buluşmamızda galibiyet hediye etmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan da ilk maçta takımı yalnız bırakmamalarını ve bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini bekliyoruz. Lig uzun bir maraton ve daha en baştayız. Geçen sezon yakaladığımız birlik beraberlik ortamının bizi hedefimize nasıl ulaştırdığını gördük. Bunu yine başaracağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.