Mehmet Zahit Çınar Boluspor’la anlaştı

Haber: Yasin Bilgi

Boluspor Fenerbahçe altyapısından yetişen Mehmet Zahit Çınar ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Boluspor Kulübünden yapılan resmi açıklamada “Kulübümüz, Mehmet Zahit Çınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri kullandı.

Mehmet Zahit Çınar'ı tanıyalım:

1997, İstanbul doğumlu olan Çınar, 2010 yılında Fenerbahçe altyapısında futbola başladı. Daha sonra sırasıyla Çorum FK, Pendikspor, Manisa FK ve Etimesgut Belediyespor formalarını giyen Mehmet Zahit Çınar, profesyonel kariyerinde 77 karşılaşmaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Etimesgut Belediyespor’da kiralık olarak geçiren Mehmet Zahit Çınar çıktığı 27 karşılaşmada 1 gol attı. Sağ bek 4 sarı kartla sezonu tamamladı.