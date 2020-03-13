Melekler Avantaj İçin Parkede

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlk defa mücadele ettiği Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde oldukça başarılı bir performans sergileyerek 4.olan ve play-off’a kalan temsilcimiz Artı Akademi ilk maçını Bolu’da oynuyor. İstanbul ekibi Albedo Basketbol takımı ile eşleşen ekibimiz ilk maçında 15 Mart Pazar günü saat 16.00’da Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 22 Mart Pazar günü 14.00’te İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadeleler sonrası rakibine üstünlük sağlayan takım tur atlayacak. KBBL’de play-off programı şöyle:

15 Mart Pazar

14.00: Çankaya Üniversitesi-Denge Okulları

14.00: Bandırma Onyedi Eylül-Burhaniye Belediye

16.00: Artı Akademi-Albedo

17.00: Çerkezköy Belediye-İzmir BŞB

22 Mart Pazar

14.00: İzmir BŞB-Çerkezköy Belediye

14.00: Albedo-Artı Akademi

17.00: Burhaniye Belediye-Bandırma Onyedi Eylül

17.00: Denge Okulları-Çankaya Üniversitesi