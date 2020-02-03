Melekler Lidere Boyun Eğdi

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 12 maçta aldığı 7 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 13.hafta mücadelesinde ligin lider takımı Ceyhan Belediyesi ile 2 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda mücadele etti. Maç öncesinde Atölye 14 firması basketçilerimizi mekanında ağırlayarak takıma önemli bir jest yaptı. Antrenör Serhat Tutucu bu güzel jest için Selçuk Zorlu’ya teşekkür etti. İlk yarıda rakibine deplasmanda yenilen temsilcimizde hedef içeride kazanmaktı. Ancak ligin lideri olan Ceyhan Belediyespor oyuna iyi başlayan taraf oldu ve ilk çeyreği 19-12 önde kapattı. 2.periyotta temsilcimiz farkı azaltmasına rağmen soyunma odasına konuk takım 34-30 üstünlükle gitti. 3.periyotta Ceyhan Belediyespor farkı yeniden açtı ve son çeyreğe 54-41 önde girdi. Son periyotta temsilcimiz güçlü rakibi karşısında etkili olamayınca mücadele 73-56 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Temsilcimiz 14.haftada 9 Şubat Pazar günü Bandırma Basketbol Spor Salonu’nda saat 14.00’te Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.