Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta içi yapılan antrenmanda suratına gelen top ile burnu kırılan Soner'i doktorlar Denizlispor maçında oynayamaz raporu verince yerine Erdi beklenirken Fuat çapa sürpriz bir kararla kaleyi üçüncü kaleci Melih'e emanet etti. Maçta fazla rakiple karşı karşıya kalmayan Melih rakibin 35nci dakikada kazandığı Morrist'in kullandığı serbest vuruşta üstüne gelen sert topu tutmaya çalışınca top elinden sekerek pozisyonu takip eden Alperen'e geldi. Alperen'in kafa vuruşu gol olmuş rakip ilk yarıyı galip tamamladı. Stat da ve tv başında izleyenler hep bir ağızdan "Ah Soner Ah" demekten kendilerini alamadılar.