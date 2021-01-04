Melih Okutan ara transferin gözdesi

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan ilk yarıda gösterdiği performansla, ara transfer döneminde Boluspor'dan ayrılabilir. Sezon sonunda Boluspor'la sözleşmesi bitecek olan Melih’e Süper lig takımlarından Göztepe, Karagümrük, Rizespor ve Konyaspor transfer teklifi yaptı.

Boluspor’un devre arasında iyi bir teklif gelirse oyuncuyu takımdan göndermesi bekleniyor

Samsunspor da teklif yaptı

Melih Okutan için 1. Lig takımı Yılport Samsunspor da transfer teklifi yaptı. Melih'in transferi hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Melih beğendiğimiz bir oyuncu fakat Süper Lig'den isteyen takımlarda var. Olumlu bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

15 maçta 1 gol, 5 asist

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 15 maçta 1 gol, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe transferden yüzde 20 pay alacak

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde Boluspor, Ertuğrul Taşkıran'ın transferi karşılığında Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve sarı lacivertli takımdan da Melih Okutan Bolu'ya gitmişti. Sarı lacivertliler Melih'in ikinci satıştan %20 pay elde edecek.