Melih Okutan Samsunspor’la anlaştı

Haber: C. Kutay Aykan

Bu sezon Süper Lig’e yükselme hedefini gerçekleştirmekm isteyen Yılport Samsunspor transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar geride kalan gün içinde önce Hannover takımında forma giyen deneyimli stoper Barış Başdaş’ı kadrosuna kattı.

Berna Gözbaşı transferi canlı yayında duyurdu

Samsunspor bunun ardından Kayserispor’un yetenekli orta saha oyuncusu Melih Okutan ile de anlaşmaya vardı. Transferi TRT Spor’un canlı yayınına katılan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da doğruladı. Sarı-kırmızılıların başkanı Melih’i Samsunspor’a verdiklerini açıkladı.

Boluspor'da 16 maçta 7 asistle parladı

TFF 1. Lig’de Boluspor ile gösterdiği performansla Süper Lig’e transfer olan Melih Okutan’ın birkaç gün içerisinde Samsunspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Boluspor’da çıktığı 16 maçta 7 asist yaptı.

Kayserispor'da bir golü var

Melih Okutan düzenli forma şansı bulamadığı Yukatel Kayserispor’da ise 11 karşılaşmada süre alarak 1 gol kaydetti.