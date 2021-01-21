Melih Okutan Süper Ligde

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Lig ekibimiz Beypiliç Boluspor ile yollarını ayıran Melih Okutan, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor ile anlaştı.

Melih Okutan gelen teklifler içerisinden kararını verdi.

Süper Lig takımlarından Denizlispor, Fatih Karagümrük, Ankaragücü, Kayserispor, Rizespor ve Göztepe gibi kulüplerin transfer etmek istediği 24 yaşındaki kanat oyuncusu, kararını Kayserispor'dan yana kullandı. Okutan’ın önümüzdeki günlerde Bolu'dan ayrılarak Kayserispor'a imza atmak için Kayseri'ye gitmesi bekleniyor.

Öte yandan genç oyuncu, futbola Derince Belediyespor’un altyapısında başlayıp, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Bu sezon Boluspor forması ile 17 maça çıkan Okutan, 1 gol, 7 de asist kaydetti.