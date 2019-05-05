Melih Okutan’dan sevindirici haber

Haber: Gökhan Aksoy

Lige iyi bir başlangıç yapan ve bu başlangıçta Boluspor'a önemli katkıları olan genç futbolcu Melih Okutan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından düz koşulara başladı. Ligin 13'üncü haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep FK açında çapraz bağları kopan ve ameliyat olan genç oyuncu 5 ay sonra düz koşulara başladı. Yeni sezon hazırlık kampını beklemeden tesislerde çalışmalarına başlayan Melih bu sezonu kapatmıştı. Tedavisi sona eren genç oyuncunun yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı Temmuz ayına kadar çalışmalarını sürdürmesi ve takımla birlikte ilk hazırlık kampına hazır olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2019, 14:30