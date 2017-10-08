Larnaka'daki AEK Arena'da oynanan maçta golümüzü 41. dakikada frikikten Orkan Çınar atarken. Kıbrıs Rum Kesimi'nin golleri 53. dakikada Antreas Karo ve 58. dakikada Kostas Soteriou'dan geldi. Türkiye gruptaki üçüncü maçında İstanbul Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Macaristan ile karşılaşacak. 10 Ekim Salı günü oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Kıbrıs Rum Kesimi: 1- Andreas Christodoulou, 2-Antreas Karo, 3-Christos Wheeler, 5-
Matija Špoljaric, 6-Kyriakos Panagi, 9-Nikolas Matthaiou, 10-Andreas Fragkou, 11-Ioannis Pittas, 17-Ioannis Kousoulos, 18-Panagiotis Artymatas, 19-Kostas Soteriou
Türkiye: 1-Muhammed Şengezer, 2- Alperen Babacan (Dk. 77 15-Kerim Alıcı), 3-Mehmet Zeki Çelik, 4-Ertuğrul Ersoy, 5-Merih Demiral, 6-Doğan Erdoğan, 7-Orkan Çınar, 9-Kubilay Kanatsızkuş, 11-Oğulcan Çağlayan (Dk. 61 16-Deniz Hümmet), 14-Doğanay Kılıç (Dk. 57 17-Dorukhan Toköz), 19-Abdülkadir Ömür
Sarı Kartlar: Dk. 12 Panagiotis Artymatas, Dk. 40 Christos Wheeler, Dk. 62 Kostas Soteriou, Dk. 89 Ilia (Kıbrıs Rum Kesimi) ve Dk. 27 Doğanay Kılıç, Dk. 50 Orkan Çınar, Dk. 90+2 Doğan Erdoğan (Türkiye)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!