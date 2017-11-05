HABER: Esra ÖZTÜRK

Okutan, 10 Kasım 2017 tarihinde Malta’nın Ta’Qali kentinde Malta ve 14 Kasım 2017 tarihinde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Belçika ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular 6 Kasım Pazartesi günü saat 13.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Teknik Direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımımızın maç programı şöyle:

10 Kasım Cuma

17.00: Malta-Türkiye (Centenary)

14 Kasım Salı

17.00: Türkiye-Belçika (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Ümit Milli Takımımıza ve oyuncumuz Melih Okutan’a, Malta ve Belçika karşılaşmalarında başarılar dileriz.