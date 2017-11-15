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15 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Melih’in golü yetmedi

    Ümit Milli Takımımız 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri beşinci maçında grup lideri Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

    15 Kasım 2017 Çarşamba 12:42
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    Melih’in golü yetmedi

    Haber: Semih BAYKAL

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta golümüzü 5. dakikada Boluspor'un başarılı kanat oyuncusu Melih Okutan kaydederken, Belçika'nın golünü 45+1. dakikada Merih Demiral kendi kalesine ve 87. dakikada Siebe Schrijvers attı.

    Milli Takımımızdan Rüştü Hanlı karşılaşmanın 62. dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Maçın 77. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş, Türkiye adına penaltı atışından yararlanamadı. Beş maçın üçünü deplasmanda oynayan Türkiye bu sonuçla beş puanda kaldı.

    Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile teknik ekip de takip etti.

    Türkiye: 1-Muhammed Şengezer, 2- Mehmet Zeki Çelik, 4-Ertuğrul Ersoy, 5-Merih Demiral, 3-Rüştü Hanlı, 6-Hasan Özkan, 7-Orkan Çınar (Dk 61 19-Oğulcan Çağlayan), 8-Dorukhan Toköz, 10-Doğanay Kılıç ( Dk. 83 15-Caner Koca), 11-Melih Okutan (Dk. 61 17-Sedat Şahintürk), 9-Kubilay Kanatsızkuş.

    Belçika: 1-Nordin Jackers, 2-Dion Cools, 4-Wout Faes, 5-Elias Cobbaut, 7-Isaac Mbenza, 8-Samuel Bastien, 10-Siebe Schrijvers, 11-DosiLukebakio, 16-Senna Miangue, 17-Aaron Leya Iseka, 19-Aristote Nkaka Bazunga.

    Sarı Kartlar: Dk. 10 Aristote Nkaka Bazunga (Belçika) ve Dk. 36 Mehmet Zeki Çelik, Dk 90+3 Ertuğrul Ersoy (Türkiye)

    Kırmızı Kart: Dk. 62 Rüştü Hanlı (Türkiye)

    Anahtar Kelimeler: Ümit, Milli, Takımımız, 2019, U21

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