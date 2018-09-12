HABER:Gönül Olutürk

Millilerimizin gollerini 3. dakikada Adil Demirbağ, 76 ve 81. dakikada penaltıdan Orkan Çınar ve 89. dakikada kendi kalesine Hadjipaschalis kaydetti. Türkiye bu galibiyetle puanını 11’e yükseltti. Ümit Millilerimiz gruptaki dokuzuncu maçını 10 Eylül Salı akşamı deplasmanda İsveç ile oynayacak.

Stat: Kasımpaşa

Hakemler: Danilo Grujic xx, Dragan Bogicevic xx, Oliver Petrovic xx

Türkiye: Muhammed xx, Adil xxx, Merih xx, Dorukhan xx, Barış x (Orkan dk. 63 xxx), Eslem xx (Ahmed İldiz dk. 70 x), Melih(K) xx, Deniz xx, Abdürrahim xx, Muhayer xx (Umut dk. 83 ?), Berkay xx

Güney Kıbrıs: Pareskevas x, Karo x, Kyprianou x, Papagergiou x (İlia dk. 71 x), Panagi x (Spolijaric dk. 62 x), Charalampous x (Zachariou dk. 76 x), Pittas x, Artymatas x, Kyriakou x, Hadjipaschalis x, Soteriou x

Goller: Adil Demirbağ (dk. 3), Orkan Çınar (dk. 76, dk. 81), Hadjipaschalis (dk. 88 k.k.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Berkay Özcan, Merih Demiral (Türkiye), Kyriakou, Pittas, Artymatas (Güney Kıbrıs)