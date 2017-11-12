Haber: Esra ÖZTÜRK

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerinde mücadele eden Ümit Milli takımımız 4.maçında Malta’ya konuk oldu. Ta'Qali kentindeki Centenary Stadı'nda oynanan mücadeleyi U -21 takımımız 50. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydettiği golle 1 – 0 kazandı. Boluspor'un genç oyuncusu Melih ise karşılaşmaya yedek başlarken maçın 87. dakikasında Orkan Çınar'ın yerine oyuna girdi.Türkiye gruptaki beşinci maçında İstanbul Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Belçika ile karşılaşacak. 14 Kasım Salı günü oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Malta: 12- JakeGalea, 2-Jean Borg, 3-Kurt Zammit, 4-Karl Micallef, 5-Dunstan Vella,

7-Joseph Mbong, 8-Jake Grech, 9-Kyrian Nwoko, 10-Jurgen Degabriele, 16-Juan Corbolan, 19-Dexter Xuereb

Türkiye: 1-Muhammed Şengezer, 2- Mehmet Zeki Çelik, 4-Ertuğrul Ersoy (Dk. 70 16-Rüştü Hanlı), 5-Merih Demiral, 3-Ali Mert Aydın, 7-Orkan Çınar (Dk. 87 14-Melih Okutan), 6-Doğanay Kılıç, 8-Hasan Özkan, 10-Deniz Hümmet (Dk. 79 20-Caner Koca), 9-Kubilay Kanatsızkuş, 11-Umut Bozok

Sarı Kartlar: Dk. 31 JuanCorbolan, Dk. 40 DexterXuereb, Dk. 69 Jean Borg, Dk. 72 Kurt Zammit, Dk. 81 Joseph Mbong (Malta) ve Dk. 43 Deniz Hümmet (Türkiye)