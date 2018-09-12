HABER:S.Özge Yücel

Boluspor’un genç yıldızı Melih Okutan’ın da formasını giydiği Ümit Milli Takımı Helsingborg şehrindeki Olympia Stadyumu’nda oynanan maçta İsveç’i 1-0 mağlup etti. Millilerimizin golünü 32. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti. Kaptan Melih maçta sarı kart gören tek oyuncumuz oldu.

Grupta oynadığı son 3 maçı da kazanma başarısı gösteren Türkiye bu galibiyetle puanını 14’e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi. Finallere katılma şansı kalmayan Ümit Millilerimiz gruptaki onuncu ve son maçını 16 Ekim 2018’de deplasmanda Macaristan ile oynayacak. Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna giren Yıldırım Mert Çetin ilk defa ay yıldızlı formayı giymiş oldu.

İsveç: 1-Dahlberg, 2-Wahlqivst, 5-Andersson, 3-Dagerstal, 4-Brorsson, 6- Levi(Dk. 60 16-Rakip), 7-Svanberg, 8- Ssewankambo (Dk. 66 17-Larsson), 9-Saletros, 10- Isak, 11-Asoro

Türkiye: 12-Uğurcan Çakır, 4-Adil Demirbağ, 5-Merih Demiral, 6-Dorukhan Toköz, 18-Abdurrahim Dursun, 15-Deniz Hümmet, 21-Berkay Özcan, 7-Barış Alıcı (Dk. 63 10-Orkan Çınar), 20-Muhayer Oktay (Dk. 89 2-Yıldırım Mert Çetin), 13-Melih Okutan, 9-Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 81 8-Atakan Rıdvan Çankaya)

Gol: Dk. 32 Kubilay Kanatsızkuş (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 73 Saletros (İsveç) ve Dk. 73 Melih Okutan (Türkiye)