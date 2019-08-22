Melis Demir Bolu’da!..

Haber: Birol Ertunç

1996 doğumlu 1.73 boyundaki oyuncu 2016-2019 sezonlarında Karşıyaka forması giymişti. Ankara Karşıyaka altyapısından yetişen genç libero daha sonra İzmir ekibinde başarılı bir şekilde oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz ay dünya evine giren Melis Alpacar voleybolla 6.sınıftayken hafta sonları gittiğim Ankaragücü Spor Okullarında tanıştı. İki ay spor okuluna devam ettikten sonra takımda oynama şansı buldu. Küçük, Yıldız, Genç ve PAV takımlarında Ankaragücü forması giydi. Daha sonra Vakıfbank'a transfer oldu ve birçok başarıya imza attı. Kulüp bazında kazandığı başarıların yanı sıra lise yıllarımda okumuş olduğu TVF Spor Lisesi ile iki Türkiye Şampiyonluğu, bir Dünya 3.lüğü mutluluğu tattı. Vakıfbank'ın kapanma döneminde KSK Ankara'nın kulübünü devralmasıyla Yeşil-Kırmızı forma altında yoluna devam etti.