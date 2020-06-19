Melis’le de Sözleşme İmzalandı

Haber: Volkan Yılmaz

Başarılı başkan dış transferde takımı süper lige çıkaracak isimlerle tek tek anlaşırken, iç transferde de antrenör Salih Yergin'in takımda kalmasını istediği isimlere sözleşme imzalatıyor. Yoğun bir mesai harcayan başkan Barut son olarak libero Melis Alpacar'a imzayı attırmayı başardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Kulübümüzde geçtiğimiz sezon başarı ile forma giyen Libero Melis Alpacar ile yeniden anlaştık. Sporcumuz Melis Alpacar'a yeniden hoşgeldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. İç ve dış transferde hata yapmak istemeyen Bolu Belediyespor yabancı oyuncularlada temaslarını sıklaştırıyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre yeşil beyazlıları bu sezon sultanlar ligine taşıyacak bir takımın kurulacağı belirtildi.