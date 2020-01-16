Menajeri duyurdu... İmzalıyoruz

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan kongrenin ardından başlayan transfer süreci ile kaleye bir çok transfer yapan Boluspor ara kampta denediği Panamalı kaleci Orlando Mosquero ile imzalayacak. Osman hocanın da raporu doğrultusunda bugün sağlık kontrolünden geçen Orlando, Boluspor'un bu sezon bir türlü sorun çözemediği kalede yeni alternatifi olacak. Bu sezon önce ligde kalmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar yeni sezona daha hazır bir kadro ile girmek için sözleşmeyi 1,5 yıllık olarak imzalayacak. Panama liginde geçtiğimiz sezon yılın futbolcusu seçilen Orlando Yavuz Aygün ile forma mücadelesi verecek.