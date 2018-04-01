Haber: Semih Baykal

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı. TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı. Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 ve TFF 3. Lig'den 1 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Galatasaray, 3 milyon 500 bin avro ile başı çekti. Boluspor ise bu sezon menajerlere para ödemedi. Spor Toto 1. Lig’de sadece 4 takım menajerlere ödeme yaptı. 4 takımın menajerlere toplam 475 Bin Euro, 225 Bin Dolar ve 1 Milyon 086 Bin 770 TL ödeme yaptığı açıklandı.475 Bin Euro, 225 Bin Dolar ve 967 Bin de Türk Lirası ile Çaykur Rizespor, 1. ligde menajerlere ödeme yapan takım oldu. Spor Toto 1. ligde menajerler ödeme yapan takımlar ve fiyatları şu şekilde;

Çaykur Rizespor: 475 Bin Euro, 225 Bin Dolar ve 967 Bin TL

Akın Çorap Giresunspor: 50 Bin TL

BalıkesirsporBaltok: 40 Bin TL

GrandmedıcalManisaspor: 29 Bin 500 TL