banner130

banner101

01 Nisan 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Menajerler ödemeleri açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017 – 2018 sezonunda kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri resmi siteden duyurdu.TFF’nin duyurusuna göre Boluspor Kulübü menajerlere para ödemedi.

    01 Nisan 2018 Pazar 12:12
    Bu haber 11 kez okundu
    Menajerler ödemeleri açıklandı
     

    Haber: Semih Baykal

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı. TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı. Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 ve TFF 3. Lig'den 1 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Galatasaray, 3 milyon 500 bin avro ile başı çekti. Boluspor ise bu sezon menajerlere para ödemedi. Spor Toto 1. Lig’de sadece 4 takım menajerlere ödeme yaptı. 4 takımın menajerlere toplam 475 Bin Euro, 225 Bin Dolar ve 1 Milyon 086 Bin 770 TL ödeme yaptığı açıklandı.475 Bin Euro, 225 Bin Dolar ve 967 Bin de Türk Lirası ile Çaykur Rizespor, 1. ligde menajerlere ödeme yapan takım oldu. Spor Toto 1. ligde menajerler ödeme yapan takımlar ve fiyatları şu şekilde;

    Çaykur Rizespor: 475 Bin Euro, 225 Bin Dolar ve 967 Bin TL

    Akın Çorap Giresunspor: 50 Bin TL

    BalıkesirsporBaltok: 40 Bin TL

    GrandmedıcalManisaspor: 29 Bin 500 TL

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, (TFF), 2017

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AŞCILAR OKULU”nda 1” KONFERANS”Vesilesiyle
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BİR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TARİHE TANIKLIK EDEN ŞEHİR AMASYA
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Ben mi Yanılıyorum?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ANMALIK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Çanakkale Şehitlerimiz
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124