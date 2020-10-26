Menemen Başkanı Bolu’da Yok



Haber: C.Kutay Aykan

Konuyla ilgili olarak Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle: “Menemen Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Kazım Hürol Taklak'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 9/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Menemen Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Tahir Şahin'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 9/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,” karar verilmiştir.