Menemen'in gözü Rasheed’de

Haber:C. Kutay Aykan

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele eden Menemenspor'un gözü Nijeryalı forveti Ibrahim Akanbi Rasheed'de. Sarı-lacivertli ekipte 3. sezonuna giren gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı genç golcünün sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Yönetimin 2019- 2020 sezonunda Tire Belediyespor'dan bedelsiz olarak takıma kattığı 22 yaşındaki golcü oyuncuyu bırakmak istemediği belirtildi. Süper Lig ve Spor Toto Birinci Lig'de yer alan bazı takımların Akanbi Rasheed'i göz hapsine alması üzerine İzmir ekibinin yönetiminin devre arasında oyuncuyla sözleşmesini uzatma konusunda masaya oturacağı öğrenildi.

Geçen sezonda iyiydi

Bu sezon tüm karşılaşmalarda ilk 11'de forma şansı bulan Akanbi Rasheed, takıma 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Akanbi Rasheed, Menemen formasıyla geçen sezon 1. Lig'de 32 maçta forma giydi, 8 gol attı.