Menemen Keçiörengücü’ne takıldı

Haber: S.Özge Yücel

Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Nasadoge Menemenspor evinde Ankara Keçiörengücü İle 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi 1-0 öne geçip, 2-1 geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkardı. Bu sonuçla Menemenspor 18 puana, ilk dış saha puanını elde eden düşme hattındaki Keçiörengücü ise 14 puana ulaştı. Konuk ekip müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Maçtan dakikalar

5'inci dakikada Menemenspor öne geçti. Soldan Sabbah'ın pasında Abdullah bekletmeden topu ceza sahasındaki Ahmet'le buluşturdu. Ahmet, müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

9'uncu dakikada Keçiörengücü skora denge getirdi. Rakip sahada baskı uygulayan Başkent ekibinde topu kapan Olawoyin, ceza yayı içinden köşeyi gördü: 1-1.

25'inci dakikada konuk ekipten Mehmet'in kendi yarı sahasından rakip ceza sahasına gönderdiği uzun topu iyi takip eden Djibrilla kafayla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan'ın üzerinden filelere gönderdi: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

50'nci dakikada ev sahibi ekip atağında soldan Mete'nin ortasında Ahmet gelişine vurdu, kaleci Hüseyin köşeye giden topu çıkardı.

86'ncı dakikada Haşim Arda ceza sahasında Rasheed'i indirince Hakem Turgut Doman penaltı kararı verdi.

88'inci dakikada penaltı vuruşunda Mazlum, skora denge getirdi: 2-2.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş (Dk. 88 Oğuzhan Çapar), Mete Çelik, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 73 Toni Gomes), Adamu, Emre Özer (Dk. 79 Batuhan Kırdaroğlu), Sabbah (Dk. 46 Akanbi), Abdullah Aydın (Dk. 73 Emir Şenocak), Ahmet Sağat

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Eze, Ackah (Dk. 83 Haşim Arda Sarman), Taşkın Çalış (Dk. 72 Berkan Burak Turan), Djibrila (Dk. 60 Uğur Utlu), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 60 Isgandarli)

Goller: Dk. 6 Ahmet Sağat, Dk. 88 Mazlum Demir (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor), Dk. 9 Olawoyin, Dk. 25 Djibrila (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Serhat Kartal (Yardımcı antrenör) (NasaDoge Menemenspor), Dk. 89 Berkan Burak Turan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 4 Adamu, Dk. 47 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor), Dk. 76 Isgandarli, Dk. 90+6 Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü)