Menemen rahat geçti

Haber: S. Özge Yücel
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Menemenspor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 mağlup etti. Toni, Emre ve Berkan'ın golleriyle kupada adını üst tura yazdırdı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Faruk Turtay, Murat Temel, Emre Doğu
Menemenspor: Murat, İlyas, Emre Adıgüzel (Ba dk. 60), Emre Özer, Toni (Tahir dk. 68 ?), Kerem Paykoç, Oğuzhan, Enes, Batuhan (Muhammed Ertürk dk. 86 ?), Emir (Berkan Çakır dk. 70), N'diaye (Barwuah dk. 70)
Yedekler: Ahmet Sagat, Ahmet Aslan, Cem, Berkan Aydeniz, Bora
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Hekimoğlu Trabzon: Azat, Miraç, Özkan Yıldırım, Tunahan, Kerem Baykuş (Çağatay dk. 83 ?), Abdulkadir, Kaan, Emre Akgün, Muhammed Kurt, Ahmet Sun (Yağız dk. 77), Alperen (Ömür dk. 46)
Yedekler: Özkan Karabulut, Mustafa Hoşoğlu, Onur, Berkay, Hakan Yeşil, Hakan Demir, Mustafa Erboğa
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Goller: Toni (dk. 2), Emre Özer (dk. 26), Berkan Çakır (dk. 88 pen.) (Menemenspor)
Sarı kartlar: N'diaye, Enes, Emre Adıgüzel (Menemenspor)