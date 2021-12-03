Menemen rahat geçti

Haber: S. Özge Yücel

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Menemenspor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 mağlup etti. Toni, Emre ve Berkan'ın golleriyle kupada adını üst tura yazdırdı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Faruk Turtay, Murat Temel, Emre Doğu

Menemenspor: Murat, İlyas, Emre Adıgüzel (Ba dk. 60), Emre Özer, Toni (Tahir dk. 68 ?), Kerem Paykoç, Oğuzhan, Enes, Batuhan (Muhammed Ertürk dk. 86 ?), Emir (Berkan Çakır dk. 70), N'diaye (Barwuah dk. 70)

Yedekler: Ahmet Sagat, Ahmet Aslan, Cem, Berkan Aydeniz, Bora

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Hekimoğlu Trabzon: Azat, Miraç, Özkan Yıldırım, Tunahan, Kerem Baykuş (Çağatay dk. 83 ?), Abdulkadir, Kaan, Emre Akgün, Muhammed Kurt, Ahmet Sun (Yağız dk. 77), Alperen (Ömür dk. 46)

Yedekler: Özkan Karabulut, Mustafa Hoşoğlu, Onur, Berkay, Hakan Yeşil, Hakan Demir, Mustafa Erboğa

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Goller: Toni (dk. 2), Emre Özer (dk. 26), Berkan Çakır (dk. 88 pen.) (Menemenspor)

Sarı kartlar: N'diaye, Enes, Emre Adıgüzel (Menemenspor)