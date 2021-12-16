Menemen’de gol sesi çıkmadı

Haber: C. Kutay Aykan

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadele karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonlardan skor üretemedi.

Bu sonuçla Nasadoge Menemenspor puanını 20'ye, küme düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor ise 16'ya çıkardı.

Maçtan Dakikalar

17. dakikada orta alandan gelişen Denizlispor atağında ceza sahası yayı üzerinden kaleyi deneyen Darri'nin şutunda top defansa çarparak kaleye yönlendi, kaleci Batuhan topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.

29. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor'da Alhassan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ahmet Sagat, kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan atak yapan Denizlispor'da Mayi'nin ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Bekir'in pozisyonunda, kaleci Batuhan Şen uzanarak topu kornere çeldi.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Mayi'nin ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Özer, şutunu attı ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor'da Mazlum'un ortasına kale önünde kafayla dokunan İlyas'ın pozisyonunda kaleci Stachowiak çizgi üzerinde topun sahibi oldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Memişoğlu, Anıl Usta

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 86 İlyas Bircan), Adamu, Emre Özer (Dk. 86 Ba), Sabbah (Dk. 69 Toni Gomes), Abdullah Aydın (Dk. 69 Emir Şenocak), Ahmet Sağat (Dk. 78 Edu N'Diaye)

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Leo, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje, Asım Hamzaçebi, Darri, Okan Derici (Dk. 54 Bekir Turaç Böke), Kevin Mayi (Dk. 85 Tusha)

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı Kartlar: Gökhan (Denizlispor), Alhassan (Menemenspor)