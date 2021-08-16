Menemenspor 3 puanla başladı

Haber: Ceylan Beykoz
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçında İzmir ekibi Menemenspor, geçen sezon Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. İzmir ekibi mücadeleden 2-0 üstün ayrıldı.
Menemen İlçe Stadı'ında saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı
İzmir temsilcisinin ilk golünü 37. dakikada Ahmet Sagat attı. Uzatma dakikalarında ise ise Mahamadou Ba, maçta son sözü söyleyerek farkı 2'ye çıkardı. 2-0
Karşılaşma 2-0 Menemenspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.
Menemenspor sezona 3 puanla başlarken, B.B. Erzurumspor ilk haftayı puansız kapattı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı
Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik, Gomes, Ba (Dk. 90+5 Cem Çelik), Adamu, Akanbi, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 80 Emre Özer), Ahmet Sağat (Dk. 90 Sabbah)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Celal Hanalp (Dk. 46 Özgür Sert), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı (Dk. 73 Mustafa Akbaş), Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Novikovas, Ahmet Canbaz, Oltan Karakullukçu
Goller: Dk. 37 Ahmet Sağat, Dk. 90+4 Ba (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Celal Hanalp, Dk. 57 Gökhan Alsan, Dk. 72 Ahmet Canbaz, Dk. 78 Erkan Sözeri (Teknik direktör), Dk. 90+2 Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 57 Ba (Menemenspor)