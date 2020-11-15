Menemenspor'a iyi haber



Haber: Erdal Tanrıverdi

Son yapılan testler sonucunda kendisiyle birlikte takımın büyük bölümünün iyileştiğini belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Kulübümüzde toplam 34 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Şu an sadece 5-6 kişinin sonucu pozitif durumda. Diğerleri negatife döndü. Yarın bir kez daha testten geçeceğiz. İnşallah tamamen bu beladan kurtulacağız. Takım bölüm bölüm çalışmalara başladı, ben de yarın takımın başında olacağım. Hafta sonu hazırlıklarımıza tam takım olarak devam edeceğiz" dedi.