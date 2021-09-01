Menemenspor Adama'nın peşinde

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip, daha sonra oynadığı iki müsabakada Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'a yenilen Menemenspor transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Özellikle hava toplarında zaaf yaşayan ve kalesinde gördüğü 5 golü de kafayla yiyen sarı-lacivertliler 27 yaşındaki stoper Ousmane Adama'yı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Vita'da oynayan Fildişi Sahilli milli oyuncuyu İzmir'e davet eden kurmayların en kısa sürede transferi resmileştireceği vurgulandı.