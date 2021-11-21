Menemenspor, Balıkesirspor'u üzdü

Haber: S. Özge Yücel

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ahmet Sagat ve 5. dakikada Emre Özer kaydetti.

Balıkesirspor'un tek golünü ise 63. daakikada Nwankwo attı.

İki maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşayan Menemenspor, puanının 14'e çıkardı. Yeni teknik direktörü Giray Bulak ile ilk maçına çıkan ve galibiyet hasretini dindiremeyen Balıkesirspor ise 6 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Abdullah ile verkaç yapan Ahmet Sagat, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek düz bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

29. dakikada Menemenspor yarı sahasından Abdullah Aydın'ın uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Sagat'ın sert vuruşu, kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.

45+3. dakikada Sinan Akgül'ün sağ kanattan açtığı ortada topa dokunan Muhammed kaleciyi geçemedi, kaleciden dönen topa dokunan Rasheed savunmaya takıldı.

52. dakikada sol kanattan yüklenen Menemenspor'da Rasheed'in pasıyla ceza sahası yayının önünde topla buluşan Emre Özer, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

63. dakikada Doğa İşeri'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Kethevoama'nın indirdiği topa gelişine vuran Abraham, farkı 1'e indirdi. 2-1

80. dakikada sağ kanattan İbrahim Çolak ile köşe vuruşu kullanan Balıkesirspor'da, ceza sahasına gelen topa kafa vuruşuyla kaleye yönlendiren Abraham'ın pozisyonunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden oyun alanını terk etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Kemal Elmas

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat (Dk. 83 Pote), Sinan Akgöl, Emre Özer (Dk. 78 Cem Çelik), Oğuzhan Çapar, Mete Çelik, Ömer Şahbaş, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 83 Gomes), Abdullah Aydın, Rasheed (Dk. 74 Sabbah)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Bezjak (Dk. 66 Otoo), Muhammed Ali Doğan (Dk. 66 Cemal Kızılateş), Nwanko, Halil Çolak, Oğuzhan Aynaoğlu (Dk. 46 Kethevoama), Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Kore)

Goller: Dk. 11 Ahmet Sağat, Dk. 52 Emre Özer (NasaDoge Menemenspor), Dk. 63 Nwanko (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Ömer Şahbaş, Dk. 54 Ahmet Sağat, Dk. 55 Cem Çelik (Yedek kulübesinde), Dk. 61 Sinan Akgöl, Dk. 90 Batuhan Şen (NasaDoge Menemenspor), Dk. 49 Muhammed Ali Doğan, Dk. 51 Bezjak, Dk. 54 Atilla Özmen, Dk. 56 Birol Parlak, Dk. 59 Halil Çolak (Balıkesirspor)