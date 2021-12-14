Menemenspor galibiyet peşinde

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto Birinci Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Menemenspor, hafta içi mesaisinde evinde ağırlayacağı maçta Denizli'yi yenerek alt sıralarla olan ilişkisini kesmek istiyor.

İç sahada farklı

İç sahada oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, zor bir maça çıkacaklarını ancak kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Son iki maçını kaybeden Denizlispor'u hafife almadıklarını belirten Laleci, "İyi bir kadroya sahipler. Ellerinde kaliteli, her an skoru değiştirecek oyuncuları bulunuyor. Çok dikkatli olacağız ve sabırlı bir şekilde oynayacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. İki ekip tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.