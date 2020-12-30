Menemenspor hükmen mağlup sayıldı

Haber:N.Halid Altundal

PFDK, TFF 1. Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçın isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı Menemenspor'u (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "MENEMENSPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir" denildi.