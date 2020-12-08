Menemenspor ile Bandırmaspor yenişemedi

Haber: Volkan Yılmaz

Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadelede ilk gol deplasman ekibinden geldi. Bandırmaspor, 26. dakikada Rayo'nun attığı golle 1-0 öne geçse de 59. dakikada Olatunbosun'un golüne engel olamadı ve maç 1-" berabere bitti. Daha önce oynadığı 10 maçta 12 puan toplayan İzmir ekibi, puanını 13 yaptı. Bandırmaspor ise 12 puana yükseldi. Önceki 2 maçını kazanan Menemenspor, 3'te 3 yapma fırsatını da yitirmiş oldu.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Emre Malok, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Olatunbosun, Adamu, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 81 Murat Elkatmış), Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 85 Vedat Erçin)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış, Onur Akbay, Mehmet Yiğit, Halilovic, Doğan Can Davas, Rayo (Dk. 79 Selçuk Alibaz), İshak Çakmak, Landel, Traore (Dk. 89 Fırat Arıkan), Pote

Goller: Dk. 25 Rayo (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 59 Olatunbosun (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Landel, Dk. 88 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 50 Kamara, Dk. 62 Emre Batuhan Adıgüzel, Dk. 76 Tidjani (Menemenspor)