Menemenspor İstanbul'dan üç puanla döndü

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. TRT SPOR'dan yayınlanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken ikinci yarının 53. dakikasında Menemenspor Anaane ile 1-0 öne geçti. 70. dakikada Gökhan Süzen iki sarı karttan kırmızı kart görerek Ümraniyespor'u sahada 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Anaane attığı ikinci gol ile Menemenspor'un sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Menemenspor 9. maçta puanını 9'a yükseltirken Ümraniyespor 10 puanda kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çiçek, Abdullah Uğur Sarı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes (Dk. 79 Okan Derici), Glumac, Gökhan Süzen, Batuhan Artarslan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 20 Ercan Coşkun), Serkan Göksu, Gomis, Mayi (Dk. 66 Sow), Turgut Doğan Şahin (Dk. 66 Akabueze)

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Burak Albayrak), Adamu, Murat Elkatmış (Dk. 46 Mehmet Aytemiz), Tidjani, Kamara (Dk. 85 Yusuf Talum)

Goller: Dk. 53 ve 90+3 Tidjani (Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Gökhan Süzen (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Tayfun Aydoğan, Dk. 31 Furkan Bayır, Dk. 31 Batuhan Adıgüzel, Dk. 60 Rıdvan Koçak, Dk. 64 Vedat Erçin (Yedek kulübesinde), Dk. 70 Kamara, Dk. 83 Selmani, Dk. 90 Adamu (Menemenspor)