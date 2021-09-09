Menemenspor Pote ile anlaştı

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in emektar golcüsü Mickael Pote'nin yeni durağı belli oldu. Beninli futbolcu, Menemenspor ile anlaştı.

Pote'den Menemenspor'a 1 yıllık imza

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Bandırmaspor takımında yer alan santrafor Mickael Franck Pote ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" denildi.

Bandırmaspor'da 8 gol attı

36 yaşındaki Mickael Pote geçen sezon Bandırmaspor ile 31 maça çıkarken 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Adana Demir ve Erzurumspor'da da oynadı

14 kez ülkesinin milli formasını giyen Pote daha önce yine 1. Lig'de Adana Demirspor ve BB Erzurumspor gibi takımlarda görev almıştı. Adana Demirspor formasıyla 2015-16'da 23, 2016-17'de 24 kez rakip fileleri sarsarak iki defa gol kralı tacını taktı.

Oğuzhan Çapar Menemenspor'da

Öte yandan Menemenspor Pote dışında son olarak Giresunspor oynayan orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk ve Kayserispor'da top koşturan stoper Oğuzhan Çapar ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.