Menemenspor rahat geçti

Haber: G. Deniz Bakır

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Menemenspor ile Akhisarspor, 22. hafta mücadelesinde karşılaştı. İzmir ekibi mücadeleden 6-2 galip geldi. Ev sahibi ekipte Rasheed 3 gol atarak maçın yıldızı oldu.

Menemenspor'un gollerini 3'de Halil kendi kalesine 10' Rasheed, 13' Rıdvan Koçak, 45+3' Rasheed, 66' Furkan Bayır, 90+1' de ise yine Rasheed kaydetti.

Akhisarspor'un gollerini ise 15' Nsima Peter, 83' Bertuğ Bayar kaydetti.

Menemenspor bu maç ile puanını 23'e çıkardı, Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mert Güzenge, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay

Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Akanbi, Traore (Dk. 81 Cem Çelik), Adamu (Dk. 74 Alaattin Hamza Ok), Mohamed (Dk. 81 Abdulkadir Öksüz), Tayfun Aydoğan, Okan Yılmaz (Dk. 65 Mehmet Aytemiz)

Akhisarspor: Halil Yeral, Kemal Cingirt, Orhan Taşdelen, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Onurcan Güler, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Çekdar Orhan), Keita (Dk. 46 Lawal), Dzon (Dk. 74 Mert Özyıldırım), Sissoko (Dk. 46 Toure), Peter (Dk. 59 Bertuğ Bayar)

Goller: Dk. 3 Halil Yeral (Kendi kalesine), Dk. 9, 45+3 ve 90+1 Akanbi, Dk. 13 Rıdvan Koçak, Dk. 66 Furkan Bayır (Menemenspor), Dk. 16 Peter, Dk. 83 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Kemal Cingirt, Dk. 72 Orhan Taşdelen, Dk. 84 Kadir Keleş (Akhisarspor), Dk. 30 Akanbi, Dk. 37 Okan Yılmaz, Dk. 88 Abdulkadir Öksüz (Menemenspor)