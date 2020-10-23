Menemenspor son dakikada güldü



Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Menemen Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriye düşmesine 89. dakikada attığı gol ile 2-1 Menemenspor kazandı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Bursaspor Burak Kapacak ile öne geçti. 23. dakikada Olatunsosun ile beraberliği yakalayan Menemenspor 89. dakikada Tidjani Anaane ile 2-1 öne geçti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi bu maç ile ilk galibiyetini aldı. Bursaspor ise 7 puanda kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 55 Rıdvan Koçak), Domgjonas, Emre Batuhan Güzel, Ömer Şahbaş, Olatunbosun (Dk. 80 Kubilay Türk Yılmaz), Adamu (Dk. 61 Bekir Can Sönmez), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 80 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Akanbi

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 90+2 Eren Güler), Aykut Akgün, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 46 Özer Hurmacı) Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak (Dk. 85 Tuğbey Akgün), Recep Aydın (Dk. 46 Batuhan Kör), Ali Akman, Burak Kapacak

Goller: Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 23 Olatunbosun, Dk. 89 Tidjani (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 62 Akanbi, Dk. 90+3 Bekir Can Sönmez (Menemenspor)