Menemenspor Ümit Karan'ı açıkladı

Haber:C.Kutay Aykan

Kulüpten yapılan açıklamda ''Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verildi.