Menemenspor Ümit Karan'ı açıkladı

Haber:C.Kutay Aykan
Kulüpten yapılan açıklamda ''Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verildi.
TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Haber:C.Kutay Aykan
Kulüpten yapılan açıklamda ''Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verildi.