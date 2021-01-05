Menemenspor Ümit Karan'ı açıkladı

TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Menemenspor Ümit Karan'ı açıkladı

Haber:C.Kutay Aykan

Kulüpten yapılan açıklamda ''Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verildi.

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