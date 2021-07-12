Menemenspor'un transfer gündemi Samed Ali

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, kadro takviye çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, forvet transferinde eski futbolcusu Samed Ali'yi istiyor.

Samed Ali için resmi transfer görüşmesi yapılacak

2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında Menemenspor formasını terleten 25 yaşındaki futbolcu da Ege ekibinde yeniden forma giymeye sıcak bakıyor. Şu anda Adana Demir'in futbolcusu olan Samed Ali için gelecek hafta resmi görüşmeler yapılacak ve transfer netlik kazanacak.

Samed Ali Kaya, 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de Menemenspor'da 35 lig maçına çıkıp 25 gol attı.