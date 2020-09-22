Menemenspor uzatmada 1 puanı aldı

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci haftasında Karadeniz ekibi Giresunspor İzmir ekibi Menemenspor'u evinde ağırladı. Giresun Atatürk Stadyumu'ndaki maçta iki ekip karşıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Giresunspor'un golü Gentian Selmani (KK) ve 90+5'te Ibrahim Akanbi Rasheed'den geldi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Tavares (Dk. 46 Balde), Nalepa, Sadi Karaduman, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 61 Serginho), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Hayrullah Bilazer (Dk. 60 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 85 Erol Can Akdağ)

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Murat Elkatmış, Murat Erdemir (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Tidjani (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu), Olatunbosun, Tayfur Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 71 Bekir Can Sönmez), Rasheed

Goller: Dk. 76 Balde (Giresunspor), Dk 90+5 Rasheed (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Olatunbosun, Dk. 63 Domgjonas, Dk. 70 Mehmet Aytemiz, Dk. 75 Yusuf Talum (Menemenspor)