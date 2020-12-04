Menemenspor yükselişe geçti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Menemenspor, TFF 1. Lig'de üst üste oynadığı iki maçı da kazanarak küme düşme hattından kurtuldu. Sarı-lacivertlilerin skor yükünü ise yabancı oyuncular sırtladı.TFF 1. Lig'de 8. haftanın erteleme maçında Menemenspor, konuk ettiği Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda Ümraniyespor'u da 2-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligde üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Son iki maçından 6 puan çıkaran Menemenspor, haftalardır bulunduğu küme düşme hattından kurtulmuş oldu. Korona virüs vakaları sebebiyle ligde 1 maçı eksik durumda bulunan İzmir temsilcisi, puanını 12'ye çıkararak 13. sıraya yükseldi.